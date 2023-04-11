«Генетико» рассчитывает привлечь 179 млн рублей в ходе IPO

Дата начала размещения ценных бумаг – 25 апреля. Дата окончания – двадцатый рабочий день с даты начала размещения.

Преимущественное право выкупа акций будет действовать до 20 мая. Срок действия преимущественного права составит 8 рабочих дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Форма оплаты размещаемых акций – безналичная. Купить ценные бумаги можно исключительно в валюте Российской Федерации – рублях. Оплата акций путем зачета встречных требований к эмитенту, а также неденежными средствами не предусмотрена.

Организатором размещения выступила брокерская компания «Алор», соорганизатором – инвестиционная группа «ИВА Партнерс».

Центр «Генетико» оказывает услуги по диагностике наследственных заболеваний, а также консультирует пары для подготовки к беременности. Для генетических исследований у «Генетико» работают четыре лаборатории.

Акционерное общество (АО) «ЦГРМ «Генетико» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Организация на 85,26% принадлежит ПАО «ИСКЧ» (Институт стволовых клеток человека), еще 8,29% – у ООО «ИСКЧ Венчурс», оставшимися 6,45% владеет председатель совета директоров ПАО «ИСКЧ» Артур Исаев. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 396 млн рублей, убыток составил 135,9 млн рублей. В конце ноября 2022 года акции центра «Генетико» были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Тогда же юрлицо компании стало публичным акционерным обществом (ПАО).

В 2021 году «Генетико» выполнил для IT-подразделения МВД России научно-исследовательскую работу «Анатомия». Компания должна была проанализировать перспективы использования искусственного интеллекта в области биоинформатики для дальнейшего создания цифровых сервисов по поиску серийных убийц на основе анализа генетического материала.

Сам ИСКЧ провел IPO в 2009 году. Акции компании обращаются на Московской бирже.