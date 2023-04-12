«Русатом Хэлскеа» создал СП по дистрибуции и ремонту медоборудования

СП получило название «Альянс Технологии Здоровья», сообщает пресс-служба «Русатом Хэлскеа». Предприятие займется продажей, сервисом медицинского оборудования как отечественных, так и зарубежных производителей, в том числе от структур «Русатом Хэлскеа». В ЕГРЮЛ данные о создании юрлица по состоянию на 12 апреля 2023 года не отражены.

В задачи СП войдет монтаж и инсталляция, ремонт и сервис, замена расходных частей медоборудования, в том числе обновление источников ионизирующего излучения в гамма-терапевтических аппаратах российского и иностранного производства. Также новое предприятие займется проектированием и комплексным оснащением медицинских объектов. Компания будет работать как на российском рынке, так и за рубежом.

В портфель медтехники «Русатом Хэлскеа» входит отечественный линейный ускоритель «Оникс» и отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум». В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в июне 2021 года – заключила договор с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на мощностях этого же АО.

В 2022 году «Русатом Хэлскеа» анонсировал разработку комплекса тороидальной дистанционной лучевой терапии под брендом «Торус», который должен стать отечественным аналогом системы Halcyon Varian, а также проект по созданию собственных высокопольных МРТ. Помимо этого, компания намерена разработать широкую линейку медтехники для разных профилей медпомощи.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медтех Альянс» зарегистрировано в 2015 году в Москве. Компания на 100% принадлежит Констанину Корюкину. Юрлицо выручило в 2022 году 96,7 млн рублей, чистая прибыль оценивается в 535 тысяч рублей. Летом 2022 года «Медтех Альянс» с пулом других компаний вошел в консорциум проектировщиков и подрядчиков для строительства центров радионуклидной терапии «Русатом Хэлскеа» в Уфе и Липецке. Заявленный объем инвестиций в каждый медцентр оценивался в 1,3 млрд рублей.