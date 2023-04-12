Россельхознадзор рекомендовал сельхозпроизводителям перейти на отечественные ветпрепараты

В связи с изменением законодательства в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения Россельхознадзор рекомендует российским сельхозпроизводителям переориентировать производство с использования иностранных ветеринарных препаратов на отечественные. Отечественные разработчики отметили, что объем производства российских вакцин в 2022 году вырос в два раза, а объем производства фармакологических препаратов — в шесть раз.

Россельхознадзор порекомендовал участникам совещания заблаговременно переориентировать производство с использования иностранных препаратов на отечественные. С 1 сентября 2023 года в гражданский оборот будет запрещен ввод ветеринарных препаратов, произведенных на площадках, которые не подтвердили соответствие своих производственных площадок требованиям GMP.

Как отметил во время совещания заместитель руководителя службы Константин Савенков, эти правила были установлены в России еще в 2017 году, но не все зарубежные производственные площадки выполнили требования. Это вызывает затруднения в поставках ветеринарных препаратов в другие страны, такие как Евросоюз и США, где такие инспекции — стандартная практика. Однако зарубежные компании продолжают поставлять свои вакцины в Россию без инспекций, поскольку запрета на ввоз препаратов иностранного производства нет, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

За I квартал 2023 года зарубежные компании уже ввезли в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря господдержке за последний год была обеспечена регистрация и вывод на рынок новых лекарственных препаратов, которые по качеству не уступают зарубежным, говорится в сообщении. Отечественные разработчики также отметили, что объем производства российских вакцин в 2022 году вырос более чем в два раза, а объем производства фармакологических препаратов вырос в шесть раз.