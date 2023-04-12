Novo Nordisk и Aspect заключили сделку по разработке терапий на основе биопечатных тканей

Novo Nordisk и Aspect Biosystems займутся разработкой терапий для лечения диабета и ожирения на основе технологии биопечатных тканей.

Novo Nordisk и Aspect Biosystems заключили соглашение для разработки нового класса методов лечения диабета и ожирения. Сумма сделки составит 2,6 млрд долл., сообщается на сайте датского производителя.

Технология биопечати Aspect позволит разработать препараты, обладающие функциональными свойствами клеток человеческого тела и пригодные для хирургической имплантации. Компания объединит эту технологию с опытом Novo Nordisk в области дифференциации стволовых клеток и разработками в сфере клеточной терапии.

На начальных этапах разработчики сосредоточатся на создании биопечатных терапий, предназначенных для поддержания нормального уровня глюкозы в крови без необходимости иммуносупрессии у пациентов с диабетом 1-го типа.

По условиям соглашения Novo Nordisk получит всемирную лицензию на использование технологии биопечати Aspect для разработки до четырех продуктов для лечения диабета и ожирения. Aspect получит аванс в размере 75 млн долл., а также право на промежуточные платежи в размере до 650 млн долл. за каждый продукт. Кроме того, она будет иметь право на гонорары от продаж препаратов.

«Сотрудничество с Aspect Biosystems является важным компонентом нашей стратегии по разработке комплексных продуктов для клеточной терапии. Мы рады возможности вместе разрабатывать решения, которые могут привести к изменению жизни людей с серьезными хроническими заболеваниями», — заявил представитель Novo Nordisk Джейкоб Стен Петерсен.

Николай Соколов

pharmvestnik