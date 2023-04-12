Moderna готовится создать революционные мРНК-вакцины от «всех видов заболеваний» к 2030 году

В американской фармкомпании Moderna к 2030 году надеются создать революционные вакцины, которые предотвратят целый ряд заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые, аутоиммунные и другие болезни. Разработка таких универсальных вакцин ускорилась благодаря пандемии COVID-19, считают в компании, но недостаток инвестиций может замедлить их выход на рынок, передает The Guardian.

Главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что «всевозможные заболевания» можно будет предотвратить и даже вылечить с помощью мРНК-вакцин и препаратов уже через пять-десять лет. Терапия на основе мРНК «обучает» белок в клетках запуску иммунного ответа организма, уверен он: «Я думаю, что мы приближаемся к миру, где будет возможность определить генетическую причину заболевания и с относительной простотой отредактировать ее, исправив с помощью технологии на основе мРНК».

Он заявил, что, несмотря на популярное мнение о том, что мРНК-вакцины предназначены только для профилактики инфекционных заболеваний, их можно использовать для предотвращения куда более широкого спектра нозологий. «Она [вакцина] может применяться в самых разных областях: мы изучаем ее возможности в борьбе с раком, инфекционными, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными, редкими заболеваниями. У нас есть исследования во всех этих областях, и все они показали огромные перспективы», – утверждает Бертон.

Среди перспективных разработок Moderna, отмеченных FDA, – экспериментальная вакцина от RSV для пожилых людей и прививка против меланомы. Перспективы мРНК также изучают компании Pfizer и Novavax, а с мнением о том, что пандемия стала катализатором разработки универсальных вакцин, согласны и общественные деятели.

Так, генеральный директор Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хакетт считает, что сокращение сроков разработки и одобрения вакцин против COVID-19 помогло ускорить развитие медицины. «То, что могло бы разворачиваться в течение следующего десятилетия или даже 15 лет, было сжато до года или полутора лет», – заявил он.

Тем не менее у мРНК-вакцин есть и критики. Например, ультраправая американская активистская организация Project Veritas в марте 2023 года заявила, что Moderna, Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech умолчали о смертельной опасности своих вакцин для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

gxpnews