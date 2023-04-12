В РФ запретили продажу 12 подпольно синтезируемых сильнодействующих веществ

Список сильнодействующих веществ пополнился 12 модифицированными вариантами анаболических стероидов и психостимуляторов, уже в него включенными. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В списке семь стероидов: атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол, четыре психостимулятора: ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин и одно вещество – фрагмент гормона роста: HGH Frag 176-191.

Эти новые виды подпольно синтезированных веществ из списка сильнодействующих продаются на специализированных интернет-ресурсах и в соцсетях в виде биологически активных добавок и комплексов для спортсменов. За незаконный оборот таких средств теперь грозит уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Ранее в марте 2023 года в Москве и Подмосковье пресекли деятельность нелегальной аптеки, где продавали сильнодействующие препараты, известные как «аптечные наркотики», без рецепта. Изъято более 150 кг товара стоимостью свыше 35 млн рублей.

gxpnews