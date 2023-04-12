ТАСС: Takeda опровергла информацию о продаже завода в Ярославле

Японская Takeda не подтвердила продажу своего завода в Ярославле, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания рассматривает такую возможность и что есть несколько потенциальных покупателей.

О возможной реализации этого актива слышал и один из чиновников Ярославской области, отмечал «Коммерсантъ», но об официальных переговорах речи не шло. На сайте компании опубликовано сообщение, в котором говорится, что Takeda «продолжает поддержку пациентов в России и делает все необходимое для бесперебойных поставок лекарственных препаратов, в которых они нуждаются», а также что завод в Ярославле работает в штатном режиме.

«Мы остаемся верны корпоративным принципам, что в текущих условиях приобретает особую важность. Работа нашего завода в Ярославле крайне важна для реализации миссии по обеспечению пациентов препаратами, которые им необходимы», – приводятся слова президента «Такеда Россия» Елены Карташевой.

gxpnews