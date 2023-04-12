В РФ запланирована разработка 14 вакцин и 15 ЛП против значимых инфекционных заболеваний

Правительство РФ в ближайшее время утвердит план проекта «Российская научно-технологическая платформа оперативного реагирования на инфекционные заболевания». В нем говорится в том числе, что к 2030 году в стране дополнительно разработают 14 вакцин и 15 лекарственных препаратов (ЛП) для лечения и профилактики особо значимых инфекционных заболеваний.

«Правительством завершается работа по утверждению важнейшего инновационного проекта государственного значения. <…> Этот проект разрабатывается по поручению президента, предполагается, что распоряжение будет подписано в ближайшее время», – заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Совета Федерации 12 апреля.

Кроме того, она сообщила о создании дорожной карты по импортозамещению в сферах лекобеспечения и создания медицинского оборудования.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал независимость от поставщиков из-за рубежа одной из основных задач в области развития фармацевтической отрасли. Также он дал поручение создать условия для расширения производства протезов конечностей в стране.

gxpnews