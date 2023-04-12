«СибБиоТех» создаст производство ЛП против малярии несмотря на расторжение договора об аренде

Компания «СибБиоТех» не отказывается от плана по строительству завода для создания производства препаратов против малярии в Новосибирской области. Об этом глава компании Виталий Тирон сообщил после расторжения договора об аренде участка с Департаментом имущественных и земельных отношений (ДИЗО) региона.

Изначально планировалось, что инвестиции в производство составят 670 млн рублей. Сейчас Тирон оценивает предстоящие вложения в 4,5 млрд рублей.

Участок площадью 3 га в Мичуринском сельсовете под Новосибирском был выдан «СибБиоТеху» в 2021 году. Компания получила его без торгов, потому что ее планы по созданию производства противомалярийных лекарств были признаны масштабным инвестиционным проектом.

Однако к строительству компания не приступила, а идея проекта несколько раз менялась. Кроме того, появились задолженности по аренде. Представители ДИЗО настояли на расторжении договора, и Арбитражный суд Новосибирской области согласился с их доводами. Помимо расторжения договора аренды, суд постановил взыскать с компании около 780 000 рублей задолженности и неустойки.

Ранее глава Минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что проект заморожен из-за невыполнения условий сделки иностранным инвестором. «Инициатором был зарубежный инвестор. [Он] не подтвердил инвестиции, и проект был заморожен», – объяснил он.

gxpnews