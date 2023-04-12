Мантуров рассказал сенаторам о развитии промышленности и обеспечении технологического суверенитета

Заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил на правительственном часе в Совете Федерации, где рассказал сенаторам о достижениях и планах отечественной промышленности. По его словам, работа по обеспечению независимости российской промышленности и повышению конкурентоспособности конечной продукции, стартовавшая в 2014 году, дала свои плоды в виде тысячи новых проектов. Они способствовали приросту промпроизводства к 2021 году на 24,5% – такой результат обеспечил восстановительный рост с июня 2022 года.

«Учитывая масштаб задач, мы дополнили федеральные меры поддержки новыми механизмами. С конца прошлого года реализуется программа промышленной ипотеки, и бизнес уже приобрел на льготных условиях 38 готовых производственных площадок. Далее востребованность меры будет только возрастать с учетом расширения ее применения также на строительство, реконструкцию и модернизацию промышленных объектов», – отметил Денис Мантуров.

Он подчеркнул важность нового механизма развития ключевых промышленных проектов – кластерной инвестиционной платформы: «На проработке в высокой степени готовности у нас уже 46 проектов на 1,2 трлн рублей. До конца месяца завершим первый отбор и начнем финансирование».

Для достижения технологического суверенитета многое зависит от тех отраслей, которые влияют на интенсивное развитие всех секторов промышленности. Это электроника, станкоинструментальная промышленность, аддитивные технологии.

По его словам, особое внимание уделяется обеспечению граждан страны лекарственными препаратами. С этой целью российская промышленность интенсивно расширяет производство фармацевтических субстанций.

«В прошлом году их выпуск наладили семь предприятий, а буквально две недели назад президент открыл еще один новый крупный завод в Саранске. А всего у нас сырье для препаратов делают уже более 100 фармпредприятий», – рассказал Денис Мантуров.

gxpnews