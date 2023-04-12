«Уралбиофарм» просит власти поднять цены на ЛП из перечня ЖНВЛП

Фармкомпания «Уралбиофарм» обратилась к властям с просьбой повысить цены на лекарства из перечня ЖНВЛП. Себестоимость большей части препаратов выше установленных государством максимальных цен, в связи с чем предприятие вынуждено отказываться от выпуска некоторых продуктов, сообщила РБК главный технолог «Уралбиофарма» Марина Чижова.

Она предложила индексировать цены на лекарства раз в год – на уровень инфляции. Также, по ее словам, выходом из ситуации могла бы стать замена состава, технологии или формы выпуска препарата с его последующей регистрацией как нового.

В 2022 году предприятие сняло с производства парацетамол из-за удорожания сырья в два раза, а упаковки – в полтора раза. К слову, в 2016 году парацетамол «Уралбиофарма» попал под подозрение Росздравнадзора из-за наличия проволоки в таблетках.

gxpnews