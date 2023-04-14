В отношении представителя фармкомпании «Ланцет» возбуждено дело о взятке

Заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской области Лариса Борщевская задержана по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей от представителя фармкомпании «Ланцет» Юлии Бесковой. По версии следствия, средства были переданы 62-летней чиновнице в качестве вознаграждения за посредничество в заключении госконтрактов без проведения конкурсов.

В отношении Борщевской и Бесковой возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (передача взятки). На рабочих местах и в семи домах подозреваемых в Брянской, Курской и Московской областях прошли обыски, в ходе которых изъяты наличные средства в размере 4 млн рублей, банковские карты, средства связи и компьютеры.

Как выяснил «Коммерсантъ», Лариса Борщевская уже уволена из департамента. В должности замдиректора она проработала семь лет, а до этого возглавляла брянский филиал «Росмедстраха».

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gxpnews