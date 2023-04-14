Сеченовский университет подтвердил соответствие GLP

ПМГМУ им. И. М. Сеченова получил сертификат соответствия требованиям надлежащей лабораторной практики Good Laboratory Practice (GLP). Это позволит привлекать более широкий круг фармпроизводителей, в том числе зарубежных, для проведения клинических и доклинических исследований лекарств и медизделий.

Всего в РФ 11 лабораторий имеют сертификат GLP. Российские производители при сотрудничестве с такой лабораторией получают облегченный доступ на зарубежные рынки.

ПМГМУ регулярно представляет новые разработки, в том числе биосенсорный «кардиопластырь», который крепится к телу и беспрерывно снимает электрокардиограмму. Кроме того, ПМГМУ им. И. М. Сеченова является площадкой для клинических испытаний «Спутника V».

gxpnews