Novo Nordisk прекратит поставки аналога «Оземпика» в таблетках

Еще один препарат для пациентов с диабетом прекратят поставлять в Россию. Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года. Ранее стало известно, что компания-производитель перестанет поставлять «Оземпик».

Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию «Ребелсаса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение службы. «В ноябре 2022 года ООО «Ново Нордиск» официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» (семаглутид) с 2024 года», — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что на российском фармрынке есть аналоги этого препарата — взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы препараты с МНН эксенатид, дулаглутид и лираглутид.

Ранее стало известно, что Novo уведомила о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик» с декабря 2023 года. Согласно законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за год предупредить об этом.

Оба препарата имеют одно и то же МНН — семаглутид. Он относится к группе гипогликемических средств — аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Они применяются у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. «Оземпик» выпускается в форме раствора для подкожного введения и показан «на фоне диеты и физических упражнений для улучшения гликемического контроля».