К 2030 году в России появится 14 вакцин и 15 препаратов против особо значимых инфекций Novo Nordisk прекратит поставки аналога «Оземпика» в таблетках » Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 0,1% В Росстате сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства в марте на 0,1%. Стоимость препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, увеличилась на столько же. Сильнее всего подорожали фуросемид, синупрет и ибупрофен. Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали: фуросемид – на 4,6%,

ибупрофен – на 2,0%,

дротаверин (но-шпа) – на 1,9%,

аскорбиновая кислота – на 1,4%,

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), омепразол – на 1,1%,

натрия хлорид – на 0,4%. При этом снизились цены на: гриппферон, ингавирин – на 1,3%,

осельтамивир (номидес) – на 1,1%,

амброксол – на 1,0%,

азитромицин, смекту – на 0,7%,

умифеновир (арбидол) – на 0,6%,

фосфоглив, перекись водорода, эналаприл – на 0,5%. Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в марте подорожал фуросемид фуросемид 4,6 ибупрофен 2,0 дротаверин (но-шпа) 1,9 аскорбиновая кислота 1,4 ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) 1,1 омепразол 1,1 натрия хлорид 0,4 гриппферон −1,3 ингавирин −1,3 осельтамивир (номидес) −1,1 амброксол −1,0 азитромицин, смекту −0,7 умифеновир (арбидол) −0,6 фосфоглив, перекись водорода, эналаприл −0,5 Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,1%, в том числе: синупрет – на 3,4%,

левомеколь – на 1,6%,

поливитамины – на 1,5%,

нафазолин, канефрон Н – на 1,3%,

алмагель – на 1,2%,

сульфацетамид – на 1,0%,

аллохол – на 0,8%,

кеторол экспресс – на 0,7%,

активированный уголь – на 0,5%,

афобазол – на 0,4%. Одновременно снизились цены на: эссенциале форте Н – на 1,5%,

таурин – на 1,3%,

ингалипт – на 1,1%,

эргоферон – на 1,0%,

валидол – на 0,9%,

корвалол – на 0,7%,

валерианы экстракт, ренгалин, йод – на 0,5%. Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в марте подорожал левомиколь левомеколь 1,6 поливитамины 1,5 нафазолин, канефрон Н 1,3 алмагель 1,2 сульфацетамид 1,0 аллохол 0,8 кеторол экспресс 0,7 активированный уголь 0,5 афобазол 0,4 эссенциале форте Н −1,5 таурин −1,3 ингалипт −1,1 эргоферон −1,0 валидол −0,9 корвалол −0,7 валерианы экстракт, ренгалин, йод −0,5 Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки – на 0,4%, термометры медицинские электронные, вата отечественная – на 0,3%. Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, аппараты для измерения артериального давления – на 0,4%.

Фото: Ринат Васбеев Ринат Васбеев

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