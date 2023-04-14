Росстат сообщил о росте цен на лекарства в марте на 0,1%

В Росстате сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства в марте на 0,1%. Стоимость препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, увеличилась на столько же. Сильнее всего подорожали фуросемид, синупрет и ибупрофен.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:
- фуросемид – на 4,6%,
- ибупрофен – на 2,0%,
- дротаверин (но-шпа) – на 1,9%,
- аскорбиновая кислота – на 1,4%,
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), омепразол – на 1,1%,
- натрия хлорид – на 0,4%.
При этом снизились цены на:
- гриппферон, ингавирин – на 1,3%,
- осельтамивир (номидес) – на 1,1%,
- амброксол – на 1,0%,
- азитромицин, смекту – на 0,7%,
- умифеновир (арбидол) – на 0,6%,
- фосфоглив, перекись водорода, эналаприл – на 0,5%.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,1%, в том числе:
- синупрет – на 3,4%,
- левомеколь – на 1,6%,
- поливитамины – на 1,5%,
- нафазолин, канефрон Н – на 1,3%,
- алмагель – на 1,2%,
- сульфацетамид – на 1,0%,
- аллохол – на 0,8%,
- кеторол экспресс – на 0,7%,
- активированный уголь – на 0,5%,
- афобазол – на 0,4%.
Одновременно снизились цены на:
- эссенциале форте Н – на 1,5%,
- таурин – на 1,3%,
- ингалипт – на 1,1%,
- эргоферон – на 1,0%,
- валидол – на 0,9%,
- корвалол – на 0,7%,
- валерианы экстракт, ренгалин, йод – на 0,5%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки – на 0,4%, термометры медицинские электронные, вата отечественная – на 0,3%. Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, аппараты для измерения артериального давления – на 0,4%.
Фото: Ринат Васбеев
Ринат Васбеев
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