Госдума одобрила увеличение штрафов за безрецептурный отпуск подлежащих учету лекарств

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для фармацевтов до 20 тыс. руб. и для юрлиц — до 200 тыс. руб. за отпуск без рецепта препаратов из перечня ПКУ. Эта мера принята в целях профилактики потребления лекарственных средств с психоактивным действием без назначения врача.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов для фармацевтов, которые отпускают без требования рецепта препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ), свидетельствует Система обеспечения законодательной деятельности. Таким образом повышается личная ответственность первостольников: ранее за их проступки наказывали в основном руководителей аптек или юрлиц, сообщал «ФВ» со ссылкой на автора законодательной инициативы сенатора Ирину Рукавишникову.

Сейчас за продажу препаратов без рецепта для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. На фармацевтов за такие нарушения накладывают денежные взыскания в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

После внесения соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях фармацевтам придется платить штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Также они могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года.

Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления. Санкция для индивидуальных предпринимателей будет установлена на уровне от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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