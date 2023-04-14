Прокурор попросил приговорить экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии

Гособвинитель попросил приговорить экс-помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича к 12 годам лишения свободы. Ее обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) за лоббирование интересов фармкомпаний.

В Замоскворецком суде Москвы гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для экс-помощницы Аркадия Дворковича. Анастасию Алексееву обвиняют в получении взяток в виде путевок на общую сумму 5,7 млн руб. По версии следствия, таким образом ее «отблагодарили» за лоббирование интересов фармкомпаний ГК «Медполимерпром», фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус», которые были заинтересованы в получении госзаказов и внесении их продукции в списки общедоступных препаратов, передает «Коммерсантъ».

Уголовное дело рассматривается с декабря 2021 госообщал «ФВ». В нем также фигурирует гендиректор «Медполимерпрома» Дмитрий Борисов, которого обвиняют в передаче взяток Алексеевой (ст.291 УК РФ).