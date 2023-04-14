«Медскан» вместо «Швабе» построит центр ядерной медицины в Пензе

Рабочая встреча главы Пензенской области Олега Мельниченко с председателем совета директоров ГК «Медскан» Евгением Туголуковым прошла 12 апреля. Тогда же стало известно, что в новой медорганизации разместят циклотронно-производственный комплекс, отделения позитронно-эмиссионной томографии, радионуклидной диагностики и терапии.

Завершить работы по строительству центра ядерной медицины в Пензе планируют в 2025 году. К реализации проекта стороны готовы приступить в 2023 году.

О необходимости создания центра ядерной медицины в Пензе заговорили в 2019 году. Действующий на тот момент губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассчитывал реализовать проект совместно с холдингом «Швабе» в формате государственно-частного партнерства. Сдать объект планировали до конца 2020 года. Сообщалось, что модульный центр позволит проводить до 12,5 тысячи исследований на ПЭТ-КТ ежегодно при потребности региона в 7–10 тысячах. Объем инвестиций в запуск медорганизации изначально не раскрывался, позднее СМИ писали, что вложения оценивались на уровне 2 млрд рублей в ценах 2019 года.

Причины смены инвестора неизвестны. Иван Белозерцев, занимавшийся развитием проекта, в 2021 году стал фигурантом уголовного дела о даче крупной взятки владельцу ГК «Биотэк» Борису Шпигелю и лишился поста губернатора. В том же 2021 году с представителями «Швабе» встречался новый глава региона Олег Мельниченко – он предложил рассмотреть «возможность снижения стоимости объекта». После этого новости о проекте в публичном поле не появлялись.

Сеть многопрофильных клиник «Медскан» создана в 2014 году Евгением Туголуковым. В настоящее время в десяти регионах России ГК имеет 37 филиалов (диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники, в том числе онкологические). В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» по итогам 2021 года сеть «Медскан» заняла13-е место с выручкой 4,3 млрд рублей (против 4,1 млрд в 2020 году). На долю ДМС приходится 11,3% выручки, ОМС – 10,3%, остальное – прямые платежи. С февраля 2022 года «Медскан» на 25% принадлежит АО «Русатом Хэлскеа». В октябре ГК заключила с фондом UFG соглашение о приобретении сети лабораторий KDL, в ноябре – выкупила российский бизнес израильской сети медцентров Medical On Group.