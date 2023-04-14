Экс-главе иркутского Минздрава снова продлили арест

По версии следствия, в 2021 году чиновники Минздрава Иркутской области, зная о предстоящей закупке оборудования для медучреждений, искусственно завысили начальную максимальную цену контракта. Для этого должностные лица ведомства использовали подложные коммерческие предложения компаний о возможности поставки медизделий в короткие сроки. В СК отметили, что в итоге поставить оборудование могла только аффилированная с Минздравом компания.

В дальнейшем эта организация выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене перед закупкой и после нее составила более 10 млн рублей, деньгами подозреваемые якобы распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Иркутской области. Уголовное дело завели по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

О возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова стало известно 16 ноября 2022 года, тогда же Сандаков был задержан. На следующий день, 17 ноября, его отправили в СИЗО на два месяца. По версии СК, экс-чиновник получил денежное вознаграждение в размере 7 млн рублей от директора неназванной компании. За это Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта стоимостью более 150 млн рублей между областным Минздравом и частной организацией на поставку эндоскопической системы.

Название компании, которая фигурирует в деле, в СК не раскрывают. Согласно данным ЕИС в сфере закупок, тендер на поставку эндоскопических систем размещен Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в мае 2021 года (заявленная начальная максимальная цена контракта составляла 269,8 млн рублей). Изначально контракт на 153,8 млн рублей заключили с ООО «Медикор Групп» в июле того же года, однако в октябре он был расторгнут по соглашению сторон. В ноябре контракт на 155,1 млн рублей подписан с ООО «Эндомаркет», в апреле 2022 года он исполнен.

Пост министра здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков занимал с ноября 2020 года по 30 декабря 2021 года. С должности Сандаков ушел в связи с истечением срока контракта. После ухода из регионального ведомства Сандаков работал в ФМБА в Москве.