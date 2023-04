Novo Nordisk прекратит поставки аналога «Оземпика» в таблетках Экс-главе иркутского Минздрава снова продлили арест » Росздравнадзор одобрил первое незарегистрированное медизделие для диагностики in vitro Росздравнадзор впервые выдал разрешение на применение незарегистрированного медизделия для диагностики in vitro. Его можно будет применять только в медорганизации, которая его изготовила. Росздравнадзор впервые выдал разрешение на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования биологического материала человека с целью выявления широкого спектра наследственных моногенных заболеваний (КлинЭкзом)». Его производством занимается Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России. Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, набор реагентов предназначен для выявления моногенных генетических состояний из группы наследственных заболеваний с использованием экзомного анализа ДНК клеток методом высокопроизводительного секвенирования. Разрешение выдано в рамках Постановления Правительства № 2026 «О незарегистрированных медицинских изделиях для диагностики in vitro» от 24.11.2021 и позволяет применять медицинское изделие только в медицинской организации, которая его изготовила. Ринат Васбеев

