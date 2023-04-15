Общественный совет при Росздравнадзоре создаст рабочую группу для проработки регистра потенциально опасных химических и биологических веществ

10 апреля Общественный совет при Росздравнадзоре провел заседание, в ходе которого прошло обсуждение вопросов соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рассматривался вопрос ведения электронного Федерального регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

Участники заседания считают, что наличие регистра в свободном доступе и его своевременная актуализация существенно снизят нагрузку на бизнес и позволят добросовестным производителям всех сфер промышленности вести научно-исследовательские разработки и внедрять инновации в производство, будучи уверенными в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с законодательством. Совет пришел к соглашению о создании рабочей группы для всесторонней проработки регламента ведения регистра.

В конце 2022 года члены Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения встречались, чтобы подвести итоги года работы, проанализировать полученный опыт и, исходя из насущных проблем обеспечения населения необходимой и своевременной медицинской помощью, качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, выстроить план работы на 2023 год.

gxpnews