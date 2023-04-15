Aspect и Novo Nordisk заключили сделку на $2,6 млрд

Aspect Biosystems и Novo Nordisk заключили сделку на совместные разработки биопечатных тканевых терапевтических средств для лечения диабета и ожирения. Сумма сделки составит $2,6 млрд. Aspect Biosystems получит $75 млн в виде первоначальных платежей и до $650 млн будущих промежуточных платежей за продукт, созданный в результате сотрудничества.

«Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с Novo Nordisk, мировым лидером и пионером в борьбе с диабетом и хроническими заболеваниями, для создания революционных терапевтических средств, способных изменить жизнь миллионов людей во всем мире», – заявил Тамер Мохамед (Tamer Mohamed), главный исполнительный директор Aspect Biosystems.

По условиям соглашения Novo Nordisk получит всемирную эксклюзивную лицензию на использование технологии биопечати Aspect с целью разработки до четырех продуктов для лечения диабета и/или ожирения. Aspect получит первоначальные платежи в размере $75 млн, включая авансовый платеж, финансирование исследований и инвестиции в виде конвертируемых векселей. Aspect также имеет право на получение до $650 млн в виде будущих платежей за разработку, нормативные и коммерческие платежи за продукт, а также многоуровневые гонорары за будущие продажи продукции.

«Сотрудничество с Aspect Biosystems становится важным компонентом нашей стратегии по разработке комплексных продуктов для клеточной терапии. Мы рады началу поиска совместных инновационных решений для доставки клеточной терапии, которые приведут к изменению качества жизни людей, живущих с серьезными хроническими заболеваниями», – сказал Джейкоб Стен Петерсен, корпоративный вице-президент Novo Nordisk и глава отдела исследований и разработок в сфере клеточной терапии.

Ранее Росздравнадзор получил от фармкомпании Novo Nordisk оповещение о прекращении с 2024 года поставок противодиабетического препарата «Ребелсас» (семаглутид).

gxpnews