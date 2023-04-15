Гана первой в мире одобрила оксфордскую вакцину против малярии

Республика стала первой страной в мире, которая одобрила использование на постоянной основе вакцины против малярии – препарата R21, созданного британскими специалистами и находящегося в стадии окончательной оценки эффективности. Индийский институт сывороток готовится производить от 100 до 200 млн доз R21 в год. Завод по производству вакцины строится в столице Ганы – Аккре.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ганы, которое ознакомилось с данными проведенных в странах Африки тестовых исследований R21, одобрило использование на национальной территории вакцины для детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет.

Вакцина против малярии создана в Оксфордском университете на основе 30-летних исследований. Клинические испытания R21 были проведены в последние годы в нескольких странах Африки, включая Гану, Кению, Малави и Буркина-Фасо. Ученые завершают анализ проведенных тестовых работ. Согласно предварительным выводам, эффективность вакцины в защите организма ребенка от возбудителя малярии составляет до 80%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завершает процесс рассмотрения возможности официального одобрения этой вакцины.