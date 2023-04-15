Гана первой в мире одобрила оксфордскую вакцину против малярии

Республика стала первой страной в мире, которая одобрила использование на постоянной основе вакцины против малярии – препарата R21, созданного британскими специалистами и находящегося в стадии окончательной оценки эффективности. Индийский институт сывороток готовится производить от 100 до 200 млн доз R21 в год. Завод по производству вакцины строится в столице Ганы – Аккре.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ганы, которое ознакомилось с данными проведенных в странах Африки тестовых исследований R21, одобрило использование на национальной территории вакцины для детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет.
Вакцина против малярии создана в Оксфордском университете на основе 30-летних исследований. Клинические испытания R21 были проведены в последние годы в нескольких странах Африки, включая Гану, Кению, Малави и Буркина-Фасо. Ученые завершают анализ проведенных тестовых работ. Согласно предварительным выводам, эффективность вакцины в защите организма ребенка от возбудителя малярии составляет до 80%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завершает процесс рассмотрения возможности официального одобрения этой вакцины.
Ученый из Оксфорда Адриан Хилл сказал, что регулятор Ганы одобрил вакцину для возрастной группы с самым высоким риском смерти от малярии – детей в возрасте от пяти до 36 месяцев. «После COVID африканские регулирующие органы заняли гораздо более активную позицию: они говорят, что не хотят „быть последними в очереди”», – сказал Хилл.
Детские вакцины в беднейших частях Африки обычно финансируются международными организациями, такими как Gavi (альянс вакцин. – Прим. ред.), только после получения одобрения ВОЗ. Доктор Деррик Сим, управляющий директор Gavi по рынкам вакцин, заявил, что организация готова предоставить финансирование для R21, если ВОЗ поддержит его. Он также добавил, что крайне важно, чтобы стоимость вакцины оставалась ниже $3.
В 2021 году ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии, производителем которой является GSK. Пилотную программу по иммунизации детей от малярии запустили в 2019 году в трех африканских странах – Гане, Кении и Малави.