Китайская фармкомпания планирует запустить производство гепарина в Башкирии

Фармацевтическая компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical (CSBIO) может построить в республике предприятие по производству гепарина –лекарственного препарата для разжижения крови, применяемого в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях. Возможность реализации проекта обсуждалась в Минсельхозе 11 апреля. В самом министерстве его проведение и повестку подтвердили.

CSBIO называет себя лидером Китая по производству гепарина. Препарат экспортируется, как сказано на сайте компании, в 30 стран мира. Под ее управлением находятся активы на 3,5 млрд юаней (41,6 млрд рублей по курсу на 14 апреля). По данным Bloomberg, в 2021 году выручка CSBIO составила 2,9 млрд юаней (35,2 млрд рублей). Однако сама компания пока воздержалась от комментариев.

Препарат производят преимущественно из слизистой оболочки свиных кишок, и китайская фармкомпания заинтересована в локализации производства в России в связи с наличием сырья. В самом Китае сложности с приобретением свиных кишок под глубокую переработку, поскольку они активно потребляются в пищу и продаются по относительно высокой цене.

Московский эндокринный завод («Эндофарм») во втором квартале 2021 года выпустил 630 тысяч шприцев лекарственного препарата «Надропарин кальция» – низкомолекулярный гепарин, включенный во временные методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции (раздел антикоагулянтов для профилактики тромбоэмболических осложнений).

gxpnews