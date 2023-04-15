Администрация Байдена просит Верховный суд отменить ограничения на таблетки для аборта

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США обратится к Верховному суду с просьбой снять ограничения, установленные федеральным судьей Мэтью Качмариком в отношении ЛС для аборта мифепристон, поскольку администрация президента Джо Байдена против возможных ограничений доступа на рынок этого препарата.

Администрация будет добиваться экстренной помощи от Верховного суда, чтобы защитить «научное суждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и защитить доступ американцев к безопасной и эффективной репродуктивной помощи», – говорится в заявлении Гарланда.