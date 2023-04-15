Администрация Байдена просит Верховный суд отменить ограничения на таблетки для аборта

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США обратится к Верховному суду с просьбой снять ограничения, установленные федеральным судьей Мэтью Качмариком в отношении ЛС для аборта мифепристон, поскольку администрация президента Джо Байдена против возможных ограничений доступа на рынок этого препарата.
Администрация будет добиваться экстренной помощи от Верховного суда, чтобы защитить «научное суждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и защитить доступ американцев к безопасной и эффективной репродуктивной помощи», – говорится в заявлении Гарланда.
Ранее федеральный судья в Техасе Мэтью Качмарик приказал FDA отозвать разрешение на препарат по всему США. Постановление судьи Качмарика противоречит решению другого федерального судьи, принятому в прошлую пятницу и предписывающему FDA сохранить доступ к мифепристону без новых ограничений в 17 штатах, возглавляемых демократами. В ответ на запрос администрации о разъяснении окружной судья США Томас Райс в Спокане, штат Вашингтон, подтвердил в четверг, что FDA запрещено вводить новые ограничения в этих штатах независимо от приказа Качмарика.
По данным Министерства юстиции, приказ Качмарика должен был вступить в силу в 05:00 по Гринвичу в субботу. Гарланд добивается, чтобы Верховный суд полностью заблокировал постановление Качмарика.
Ранее в GxP News вышел материал по ситуации с абортами в США. Так, еще 17 марта 2023 года штат Вайоминг ввел прямой запрет на использование и производство таблеток для прерывания беременности.