«ХимРар» и «Фармасинтез» подписали соглашение на разработку ЛП против гриппа

ГК «ХимРар» и АО «Фармасинтез» подписали лицензионный договор о сотрудничестве в области разработки и вывода на рынок инновационного препарата против новых видов гриппа. Первые клинические исследования по оценке безопасности и переносимости исследуемого препарата уже запланированы на конец второго квартала 2023 года.

«Опираясь на научные данные, полученные в ГК „ХимРар” при разработке инновационного препарата, мы надеемся на успех предстоящих клинических исследований», – заявил Роман Иванов, директор по развитию инноваций АО «Фармасинтез».

Лекарственный кандидат, разработанный «ХимРар», продемонстрировал высокую эффективность и безопасность в доклинических исследованиях. Первые клинические исследования по оценке безопасности и переносимости исследуемого препарата уже запланированы на конец второго квартала 2023 года. Дальнейшие исследования будут осуществляться совместно с командой компании «Фармасинтез».

В исследованиях in vitro молекула показала мощную активность в наномолярных концентрациях против панели вирусов гриппа А и В в многократных ингибирующих анализах. Исследуемый кандидат относится к хорошо охарактеризованному с точки зрения безопасности классу ингибиторов CAP-зависимой эндонуклеазы гриппа и имеет аналогичный путь введения и схему приема с зарегистрированным препаратом балоксавир марбоксил («Ксофлюза»). Планируется, что препарат будет приниматься однократно для лечения острого неосложненного гриппа у взрослых пациентов, в том числе при резистентных формах.

«Есть все основания полагать, что наши специалисты совместными усилиями добьются лидерства в борьбе с резистентными штаммами гриппа», – заявила Елена Якубова, лидер проекта и генеральный директор компании «ХимРар Фарма».

gxpnews