Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на поставку 10 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 12 аукционов на поставку таких препаратов, как иммунодепрессанты, ферменты и т. д. Закупка пройдет по программе лечения высокозатратных нозологий. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|34 715,00
|18 607,08
|645 944 782,20
|28.04.2023
|2
|Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 МЕ + 1200 МЕ
|6 298 800,00
|15,01
|94 544 988,00
|21.04.2023
|3
|Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ
|7 730 400,00
|29,48
|227 892 192,00
|21.04.2023
|4
|Талиглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД
|32 400,00
|132,00
|4 276 800,00
|21.04.2023
|5
|Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|169 060,00
|9102,81
|1 538 921 058,60
|21.04.2023
|6
|Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг
|58 590,00
|431,24
|25 266 351,60
|21.04.2023
|7
|Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг
|1520,00
|218,15
|331 588,00
|21.04.2023
|8
|Такролимус, капсулы, 0,5 мг
|1 378 600,00
|15,78
|21 754 308,00
|21.04.2023
|9
|Леналидомид, капсулы, 7,5 мг
|3528,00
|1802,85
|6 360 454,80
|21.04.2023
|10
|Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг
|465,00
|14 446,30
|6 717 529,50
|21.04.2023
|11
|Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг
|61 519,00
|23 003,75
|1 415 167 696,25
|04.05.2023
|12
|Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл
|4482,00
|16 210,79
|72 656 760,78
|21.04.2023