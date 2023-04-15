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Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на поставку 10 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил 12 аукционов на поставку таких препаратов, как иммунодепрессанты, ферменты и т. д. Закупка пройдет по программе лечения высокозатратных нозологий. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 34 715,00 18 607,08 645 944 782,20 28.04.2023
2 Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 МЕ + 1200 МЕ 6 298 800,00 15,01 94 544 988,00 21.04.2023
3 Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ 7 730 400,00 29,48 227 892 192,00 21.04.2023
4 Талиглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД 32 400,00 132,00 4 276 800,00 21.04.2023
5 Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 169 060,00 9102,81 1 538 921 058,60 21.04.2023
6 Флударабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 58 590,00 431,24 25 266 351,60 21.04.2023
7 Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг 1520,00 218,15 331 588,00 21.04.2023
8 Такролимускапсулы, 0,5 мг 1 378 600,00 15,78 21 754 308,00 21.04.2023
9 Леналидомид, капсулы, 7,5 мг 3528,00 1802,85 6 360 454,80 21.04.2023
10 Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг 465,00 14 446,30 6 717 529,50 21.04.2023
11 Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг 61 519,00 23 003,75 1 415 167 696,25 04.05.2023
12 Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл 4482,00 16 210,79 72 656 760,78 21.04.2023

gxpnews

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15 апреля, 2023 | Просмотров: 57