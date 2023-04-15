Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на поставку 10 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 12 аукционов на поставку таких препаратов, как иммунодепрессанты, ферменты и т. д. Закупка пройдет по программе лечения высокозатратных нозологий. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

gxpnews