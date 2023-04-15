У GSK в России сменился генеральный директор

В российском подразделении GSK сменился руководитель. Юлия Стрижак заняла место Майкла Джона Райли.

Генеральным директором GSK в России назначена Юлия Стрижак. Она сменила Майкла Джона Райли. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

Профессиональную карьеру в фармацевтической индустрии Стрижак начала в 2010 году в подразделении безрецептурных препаратов GSK после девяти лет работы в FMCG-компаниях. За время работы в GSK она занимала разные позиции в продажах и маркетинге, а также руководила интеграцией портфелей безрецептурных и потребительских товаров компаний GSK и Novartis.

В 2017 году Стрижак перешла в подразделение рецептурных препаратов GSK в качестве коммерческого директора. В 2019 году возглавила бизнес-подразделение инновационных респираторных препаратов.

«Я и вся наша команда продолжим работу, фокусируясь на том, чтобы пациенты в России были обеспечены доступом к необходимым лекарственным препаратам и вакцинам нашей компании», — приводит слова Стрижак пресс-служба компании.

В августе 2022 года сменился руководитель у российского отделения STADA. Вместо Штефана Эдера им стала Оксана Позднякова. А в мае того же года место руководителя российского подразделения Pfizer Эрика Патруйярда занял Никита Иванов.

Фото: пресс-служба GSK

Маргарита Грошева

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