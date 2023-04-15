Госзакупки в первом квартале снизились на 20% в деньгах

Госзаказчики в I квартале 2023 года закупили лекарств на 208,3 млрд руб., подсчитали аналитики компании Headway. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении закупки выросли на 65%: со 192 млн упак. в I квартале 2022 года до 316 млн упак. в аналогичный период этого года.
В Headway отмечают, что рынок бюджетных закупок перестал расти в денежном объеме начиная с IV квартала 2022 года. Тогда объемы за квартал были меньше объемов за IV квартал 2021 года на 14%. Если исключить из расчетов аукционы типа СПИК, то объемы завершенных аукционов в первом квартале 2023 года будут меньше показателей 2021 года.
В натуральном выражении на первом месте по объему метформин — 13,3 млн упак., на втором месте — натрия хлорид с 11,2 млн упак., замыкает тройку ацетилсалициловая кислота — 8,9 млн упак. На первую тройку приходится примерно 10% закупок, на TOP30 — около 42%. На верхних строках по объему находятся также такие препараты, как бисопролол, спиронолактон, лозартан, панкреатин, индапамид и др.
Больше всего денег госзаказчики тратят на противоопухолевые препараты, их доля в общих закупках составила 38%, на втором месте — противомикробные препараты для системного использования — 16%, на третьем — лекарства для лечения заболеваний ЖКT и обмена веществ — 13%.
|Распределение госзакупок по терапевтическим группам в первом квартале 2023 года
|Основные группы АТС
|I кв. 2022 г., млрд руб.
|I кв. 2022 г., доля, %
|I кв. 2023 г., млрд руб.
|I кв. 2023 г., доля, %
|Рост, %
|L — противоопухолевые и иммуномоделирующие препараты
|98,3
|38
|75,8
|38
|-23
|J — противомикробные препараты для системного использования
|59,7
|23
|33
|16
|-45
|A — желудочно-кишечный тракт и обмен веществ
|21,9
|8
|26,8
|13
|22
|B — кровь и органы кроветворения
|31,4
|12
|18,6
|9
|-41
|M — костно-мышечная система
|11,8
|5
|15,3
|8
|29
|N — нервная система
|6,5
|2
|8,3
|4
|28
|R — респираторная система
|6,6
|3
|5,7
|3
|-14
|Прочее
|25,2
|10
|19
|9
|-25
Елена Калиновская
pharmvestnik