Госзакупки в первом квартале снизились на 20% в деньгах

Госзаказчики в I квартале 2023 года закупили лекарств на 208,3 млрд руб., подсчитали аналитики компании Headway. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении закупки выросли на 65%: со 192 млн упак. в I квартале 2022 года до 316 млн упак. в аналогичный период этого года.

В Headway отмечают, что рынок бюджетных закупок перестал расти в денежном объеме начиная с IV квартала 2022 года. Тогда объемы за квартал были меньше объемов за IV квартал 2021 года на 14%. Если исключить из расчетов аукционы типа СПИК, то объемы завершенных аукционов в первом квартале 2023 года будут меньше показателей 2021 года.

В натуральном выражении на первом месте по объему метформин — 13,3 млн упак., на втором месте — натрия хлорид с 11,2 млн упак., замыкает тройку ацетилсалициловая кислота — 8,9 млн упак. На первую тройку приходится примерно 10% закупок, на TOP30 — около 42%. На верхних строках по объему находятся также такие препараты, как бисопролол, спиронолактон, лозартан, панкреатин, индапамид и др.

Больше всего денег госзаказчики тратят на противоопухолевые препараты, их доля в общих закупках составила 38%, на втором месте — противомикробные препараты для системного использования — 16%, на третьем — лекарства для лечения заболеваний ЖКT и обмена веществ — 13%.

Распределение госзакупок по терапевтическим группам в первом квартале 2023 года Основные группы АТС I кв. 2022 г., млрд руб. I кв. 2022 г., доля, % I кв. 2023 г., млрд руб. I кв. 2023 г., доля, % Рост, % L — противоопухолевые и иммуномоделирующие препараты 98,3 38 75,8 38 -23 J — противомикробные препараты для системного использования 59,7 23 33 16 -45 A — желудочно-кишечный тракт и обмен веществ 21,9 8 26,8 13 22 B — кровь и органы кроветворения 31,4 12 18,6 9 -41 M — костно-мышечная система 11,8 5 15,3 8 29 N — нервная система 6,5 2 8,3 4 28 R — респираторная система 6,6 3 5,7 3 -14 Прочее 25,2 10 19 9 -25

Елена Калиновская

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