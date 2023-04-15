Фармспециалисты поделились опасениями о начале маркировки БАД

Подавляющее большинство фармспециалистов не ожидает, что запуск системы маркировки БАД пройдет без сбоев. Лишь 18% верят, что все пройдет гладко.

Подавляющее большинство фармспециалистов (78%) полагает, что запуск обязательной маркировки БАД будет сопровождаться сбоями. Каждый четвертый считает, что проблемы могут возникнуть, потому что «что-то всегда пойдет не так». Почти столько же связывают их с растущей нагрузкой на фармспециалистов. Таковы итоги опроса, проведенного на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ».

Верящих в то, что внедрение маркировки биодобавок пройдет без сбоев, набралось лишь 18%. Почти каждый десятый респондент строит свой прогноз исходя из того, что технология уже была отработана на лекарствах и работники накопили достаточный опыт работы в системе МДЛП. При этом поддерживают обязательный мониторинг движения БАД лишь 25% опрошенных, не поддерживает — 59%.

Более трети противников маркировки биодобавок объясняют свою позицию тем, что система осложнит работу рынка из-за возможных сбоев в системе МДЛП и аптекам — из-за сложностей со считыванием кода на упаковке. К тому же ее внедрение влечет дополнительные материальные расходы для дистрибуции и необоснованное обогащение создателей системы (эти три ответа суммарно набрали 43%). Каждый десятый респондент считает, что система не защищает от контрафактной продукции.

Опрос проводился с 20 марта по 10 апреля. В нем принял участие 241 фармспециалист.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik