Центр им. Гамалеи зарегистрировал детскую вакцину от COVID-19

Центр им. Гамалеи получил регистрационное удостоверение на новую вакцину от COVID-19. Она предназначена для детей от 6 до 11 лет. В ней содержится 1/10 дозы «Спутника V», применяемого для взрослых.

В реестре лекарственных средств появилась запись о регистрации вакцины для профилактики COVID-19 для детей от 6 до 11 лет. Вакцина называется «Гам-КОВИД-Вак-Д».

Препарат, как и взрослый вариант, состоит из двух компонентов. В вакцине для детей содержится 1/10 взрослой дозы «Спутника V». Она выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Согласно ГРЛС, у препарата один производитель — филиал «Медгамал» Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Заявление на регистрацию было подано в январе 2023 года. Регистрация действительна до 1 января 2024 года.

В России уже зарегистрирована вакцина для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М»). Она поступила в гражданский оборот.

Как сообщал «ФВ», заявку на исследование вакцины для детей от 6 до 11 лет Центр им. Н.Ф. Гамалеи подал в ноябре 2021 года. Глава центра Александр Гинцбург ожидал, что вакцину против коронавирусной инфекции для детей старше шести лет не нужно будет регистрировать отдельно. Вакцинацию детей данной возрастной категории планировалось начать в феврале 2022 года. Тогда же президент заявил о необходимости создать вакцину от коронавируса для детей старше двух лет.

В январе 2021 года премьер-министр подписал распоряжение, в соответствии с которым Центру им. Н.Ф. Гамалеи выделялось 305 млн руб. из резервного фонда правительства на проведение исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» среди добровольцев 6—11 лет.

Елена Калиновская

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