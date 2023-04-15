В список запрещенных сильнодействующих веществ включили новые анаболики

Правительство расширило список запрещенных сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность. В список добавили анаболические стероиды, запрещенные в спорте, психоактивные вещества и фрагмент гормона роста.

Правительство обновило список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей ст. 234 УК РФ, утвержденный постановлением №964 от 29.12.2007. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Под запрет попали 12 новых веществ, в том числе семь анаболических стероидов, психоактивные вещества, в т.ч. применяемые в ветеринарии, и фрагмент гормона роста:

6альфа-Метиландрост-4-ен-3,17-дион;

Андростандион (5альфа-андростан-3,17-дион);

Ареколин (метил-1-метил-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-карбоксилат);

Атаместан (1-метиландроста-1,4-диен-3,17-дион);

1,3-Диметилбутиламин (4-метилпентан-2-амин, ДМБА);

Октодрин (6-метилгептан-2-амин, ДМГА);

Тестолактон (лактон 13-гидрокси-3-оксо-13,17-секоандроста-1,4-диен-17-овой кислоты);

Трендион (тренавар, эстра-4,9,11-триен-3,17-дион);

2-Фенилпропан-1-амин;

Форместан (4-гидроксиандрост-4-ен-3,17-дион);

Хлорметиландростендиол (17-метил-4-хлорандрост-4-ен-3,17-диол);

Гормон роста человека — фрагмент 176-191 (HGH Frag 176-191).