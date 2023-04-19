Пандемия больше не может двигать фармрынок

Российский фармрынок в 2022 году вырос в деньгах. COVID-19 как драйвер роста рынка себя исчерпал. В 2023 году основным драйвером роста розничного сегмента фармрынка станет рост цен на препараты. Госсегменту же может помочь продолжение программ, в которые входят дорогостоящие препараты, а также деятельность фонда «Круг добра», который обеспечил сегменту рост в 2022 году, считают аналитики компании IQVIA.

В 2022 году весь российский фармрынок вырос в деньгах на 13% по сравнению с 2021 годом, а в упаковках уменьшился всего на 2%, говорится в отчете компании IQVIA. На рынке по-прежнему преобладают оригинальные препараты, их доля растет последние два года. Доля дженериков не превышает и трети от общего объема и с 2020 года даже немного сократилась.

Российские компании занимают 36% доли рынка в стоимостном выражении и 61% в объемах, что все еще далеко от целей «Фармы-2030». Компании из топ-10, преимущественно иностранные, чувствовали себя в 2022 году на российском рынке совсем неплохо, продемонстрировав рост продаж как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

В 2022 году розничный сегмент фармацевтического рынка вырос по сравнению с 2021 годом на 15% в стоимостном выражении и стагнировал в объеме. В продажах рецептурных и безрецептурных препаратов принципиальных различий нет. Рост в стоимостном выражении произошел в основном за счет роста цен, а с проблемами роста продаж в объемах столкнулись даже некоторые компании из топ-10. Сильнее всего пострадали Bayer (-14,9% в упаковках), Sanofi-Aventis (-7,1%) и Teva (-6%).

В госсегменте ключевым драйвером роста стали закупки фонда «Круг добра», точнее даже, самого дорогого продукта, закупавшегося фондом, – «Золгенсмы».

В госсегменте снижение продаж в объемах тоже есть: например, потери Pfizer в упаковках составили 40%, а Roche – 14%. Однако в деньгах Roche вырос на 23%. Самый впечатляющий рост в денежном выражении показала AstraZeneca – на 87%. Показатели Novartis не такие впечатляющие, но все же рост составил 45%.

С 2020 по 2022 год рынок аптечного ретейла рос за счет спроса на противовирусные и связанные с COVID препараты. Высокая инфляция и рост цен привели к росту рынка в стоимостном выражении на 14-15% и сформировали очень сильную базу. Сейчас объем стагнирует из-за ограниченной покупательной способности потребителей, и стагнация продолжится. Единственным драйвером роста может стать инфляция: в этом случае рынок вырастет в ценах, но не в упаковках.

Что касается государственного сегмента, то здесь причин для снижения тоже больше, чем для роста, считают аналитики IQVIA. Снижению будет способствовать как меньший спрос на антиковидные препараты, так и ограниченное финансирование здравоохранения и различных федеральных и региональных программ к дефициту российского бюджета. Постепенное замещение импортных препаратов местными продуктами, которые часто дешевле, также не приведет к росту объемов рынка. Единственным фактором роста госсегмента будет поддержка за счет дорогостоящих государственных программ – как новых, так и уже существующих (например, диабетической, онкологической, кардиологической, а также по обеспечению препаратами пациентов с орфанными заболеваниями). Но и это обеспечит рост примерно на 1%.

gxpnews