В России увеличилось производство игл для шприцев

В России на 15,6% вырос объем производства медицинских игл. В денежном выражении показатель также увеличился и составил 47,8%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Абсолютные числа изданию выяснить не удалось.

Производством этой продукции занимаются 35 российских компаний, но более половины используемых игл ввозятся из-за рубежа: Индии, Китая и Пакистана. Дефицита игл на российском рынке не предвидится, обещают в ведомстве.

Рост спроса на иглы наметился еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2021 году в подмосковной Дубне заемщик Фонда развития промышленности – «Гранат Био Тех» – запустил импортозамещающее производство двусторонних медицинских игл.

gxpnews