Biocad будет выпускать ЛП для терапии рассеянного склероза в Москве

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис „Москва”» планируется создать производство первого отечественного оригинального лекарственного препарата (ЛП) для борьбы с последствиями рассеянного склероза. За создание предприятия и дальнейший выпуск продукта отвечает биотехнологическая компания Biocad, которая вложила в разработку и исследования лекарства более 1 млрд рублей.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, до введения предприятия в эксплуатацию препарат будет выпускаться на других производственных площадках. Речь идет о препарате «Ивлизи» (дивозилимаб). Регистрационное удостоверение ЛП получил в конце марта 2023 года.

Как сообщалось ранее, дивозилимаб связывает антиген CD20 на поверхности белых клеток крови, которые запускают процесс повреждения нервной ткани при рассеянном склерозе, но при этом не подавляет способность к их восстановлению, как и иммунитет пациента.

gxpnews