Нигерия вслед за Ганой одобрила оксфордскую вакцину против малярии

Противомалярийная вакцина R21 производства Оксфордского университета предварительно одобрена в Нигерии. На прошлой неделе этот препарат одобрили в Гане – страна стала первой, кто разрешил использовать вакцину от малярии на постоянной основе, сообщает Reuters.

Эти две африканские страны приняли решение о применении препарата до публикации окончательных результатов его испытаний. В Нигерии, по информации Национального агентства по управлению и контролю за продуктами и лекарствами, проведут отдельное клиническое исследование в рамках прививочной кампании.

В основу вакцины, созданной учеными Оксфордского университета, легли 30-летние исследования. Предварительно установлено, что ее эффективность в защите организма ребенка от возбудителя малярии составляет до 80%. Большинство жертв малярии – именно дети, в том числе младенцы. Всего в год заболевание становится причиной смерти более 600 тысяч человек.

gxpnews