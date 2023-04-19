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Genzyme Europe получил одобрение Минздрава на ЛП

Минзрав РФ выдал регистрационное удостоверение на ЛП «Нексвиазайм» (МНН авалглюкозидаза альфа), который применяется в лечении болезни Помпе. Соответствующая  информация опубликована в ГРЛС.

Лекарственное средство представляет собой заместительную ферментную терапию, вводимую внутривенно, для пациентов в возрасте от года и старше с поздним началом болезни Помпе. Препарат выпускается в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий в 100 мг и будет выдаваться по рецепту.

Исследования 2022 года показали, что пациенты, живущие с поздним началом болезни Помпе (LOPD), редким мышечным заболеванием, сохраняют улучшение дыхательной функции и подвижности после почти двухлетнего лечения препаратом.

FDA одобрил ЛП в 2021 году.

gxpnews

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17 апреля, 2023 | Просмотров: 81