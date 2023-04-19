На Gilead подали в суд из-за побочных эффектов антиретровирусных препаратов

Американская Gilead ответит в суде на обвинения в игнорировании серьезных побочных эффектов, которые влечет за собой терапия ее антиретровирусных препаратов на основе тенофовира дизопроксил фумарата (TDF). Так, два истца утверждают, что они приводят к деминерализации костей, сообщает AboutLawsuits.com.

Как утверждают истцы, компания знала о негативных последствиях препаратов Truvada, Atripla и Complera, но продолжала продвигать их на рынке несмотря на существование более безопасных альтернативных вариантов, например более тенофовира алафенамид фумарат. Цель Gilead – заработать на продажах как можно больше до момента истечения патента, настаивают заявители.

Компанию также обвиняют также обвиняют в неспособности «должным образом предупредить врачей и пациентов о рисках и безопасном использовании TDF».

В конце 2022 года Gilead приобрела у Jounce Therapeutics права на потенциально первую в своем классе иммунотерапию рака GS-1811. Компания взяла на себя ответственность за дальнейшее развитие и коммерциализацию препарата.

gxpnews