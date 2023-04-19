Правительство расширило возможности заключения СПИК по выпуску БАДов

Инициатива позволит производителям быстрее выйти на серийный выпуск высокотехнологичных товаров, считают в правительстве.

В новом перечне также оказались Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов НИЦ «Курчатовский институт», Всероссийский НИИ жиров, Федеральный центр охраны здоровья животных, а также Всероссийский центр карантина растений.

Механизм СПИК предполагает, что инвестор и государство заключают соглашение, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать проект и обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки. Срок контрактов составляет до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Инструмент представлен в двух вариантах: СПИК 1.0 (для инвестиционных проектов по созданию либо модернизации/освоению производства промышленной продукции) и СПИК 2.0 (для проектов по внедрению или разработке и внедрению современной технологии из утвержденного перечня в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе этой технологии).

В июне 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что России нужен новый долгосрочный преференциальный режим для проектов, от реализации которых зависит технологический суверенитет страны. Для решения этой задачи ведомство работает над модификацией механизма заключения СПИК.

«Для их участников уже предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на весь срок действия таких контрактов (с возможностью ее полного обнуления). Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом. С целью выравнивания их положения мы инициировали исключение данного налогового ограничения, что в текущих условиях кажется своевременным и необходимым», – отмечал Мантуров.