Фармацевтика и медпром вошли в число приоритетных направлений технологического суверенитета

В сфере медицинской промышленности приоритетом признано создание кардиостимуляторов, протезов, хирургических и стоматологических инструментов, аппаратов ИВЛ, систем контроля уровня глюкозы в крови и их комплектующих, а также другой медтехники, указано в постановлении правительства.

В фармацевтике приоритетом станет производство препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, лекарств, влияющих на кроветворение, медикаментов для лечения сердечно-сосудистой системы, заболеваний кожи, мочеполовой системы, выпуск гормональных препаратов для системного использования, противоопухолевых лекарств, препаратов для лечения костно-мышечной и нервной систем и другое.

Проекты приоритетных направлений смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие институтов развития, уточняется в сообщении правительства.

«Это обеспечит до 10 трлн дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих и оборудования, переориентировать транспортно-логистические потоки и производить конкурентоспособную продукцию на отечественных предприятиях», – пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В начале апреля 2023 года стало известно, что правительство просубсидирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для разработки и регистрации отечественных биоаналогов иностранных лекарственных средств и дженериков, находящихся под патентной защитой. Максимальный размер выплаты на создание биологического лекарственного препарата составит 100 млн рублей, в случае иных лекарств получатели субсидии могут рассчитывать на сумму до 50 млн рублей.