В Ивановской области 79% льготников получают денежную компенсацию за лекарства

«Задвоение льготы» привело к тому, что льготополучатели могут получить денежную компенсацию по федеральной льготе (178-ФЗ «О государственной социальной помощи»), а затем требуют бесплатных лекарств и медизделий за счет регионального бюджета (постановление правительства №890), отмечают в своем обращении в Комитет по здравоохранению Госдумы чиновники Депздрава Ивановской области (с ним ознакомился Vademecum). Таким образом, обязательство по лекобеспечению льготника передается с федерального на региональный уровень. «Дотационным субъектам особенно сложно обеспечить полностью финансирование данного сегмента пациентов», – отмечает Светлана Москвина.

В своем обращении авторы предлагают лишить пациентов права выбрать денежную компенсацию, внеся соответствующие поправки в 178-ФЗ. Другой вариант – изменить постановление №890, запретив льготникам, выбравшим денежную компенсацию, обращаться за получением бесплатных лекарств на регональном уровне.

Сам же норматив федеральной льготы в месяц на одного пациента «крайне низкий», говорит руководитель департамента, – 1 007,9 рубля. По ее мнению, норматив необходимо увеличить до не менее 5 тысяч рублей. Предложение сделать норматив соразмерным средним затратам на лекарства для одного льготополучателя также содержится в обращении.

Кроме того, авторы обращения считают необходимым ограничиться в лекобеспечении льготников только перечнем ЖНВЛП и соответственно формировать территориальные программы госгарантий, а обеспечение дорогостоящими лекарствами, не входящими в ЖНВЛП или не зарегистрированными, полностью передать на федеральный уровень.

Предложения департамента переданы на заседании Комитета по охране здоровья Госдумы 10 апреля. Проблемы «задвоения льготы» коснулась также руководитель ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава России Елена Максимкина. Она напомнила, что в Минздраве готовятся ввести и электронный сертификат. По задумке ведомства, по сертификату льготники смогут приобрести препарат по торговому наименованию и в любой аптеке, а не только в государственной.

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