Правительство расширило условия льготной промышленной ипотеки

Технологические компании и промышленные предприятия смогут получить до 500 млн руб. по программе промышленной ипотеки на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов недвижимости для промышленного производства. Также установлен лимит стоимости 1 кв. м для льготных кредитов на приобретение таких объектов.

Правительство утвердило поправки в правила субсидирования кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты по программе промышленной ипотеки. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1570 от 06.09.2022 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Теперь производители смогут получить в банках льготные кредиты не только на покупку, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию недвижимости. Взять промышленную ипотеку смогут также технологические компании, проводящие научные разработки по современным технологиям в рамках инновационных проектов. Кроме того, программу распространят и на объекты незавершенного строительства.