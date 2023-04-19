FDA потребует обновить информацию о безопасности опиоидных препаратов

FDA потребует обновить инструкции по безопасности продающихся в стране опиоидных препаратов. Это поможет лучше бороться со вспышкой зависимости от опиоидов в США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что потребует от производителей опиоидных препаратов добавить новые предупреждения о безопасности в инструкцию этих лекарств.

FDA сослалось на данные о том, что у пациентов, которые принимают опиоиды в качестве обезболивающих после операции, часто остаются лишние таблетки, что подвергает их риску стать зависимыми и, соответственно, риску передозировки.

Обновленные предупреждения о безопасности для этих препаратов прояснят, каким пациентам следует назначать опиоидные обезболивающие препараты, а также соответствующую дозировку и способ введения.

Также новая маркировка должна содержать предупреждение о том, что риск передозировки увеличивается с увеличением дозы и что опиоиды с немедленным высвобождением не следует использовать в течение длительного периода времени, если боль у пациента ослабевает.

В число компаний, продающих в настоящее время опиоидные обезболивающие в Соединенные Штатах, входят частные компании Alora Pharmaceuticals Dsuvia и Collegium Pharmaceuticals.

Becker’s Hopsital Review пишет, что этот шаг FDA станет частью текущей программы агентства по борьбе с опиоидным кризисом по всей стране и дальнейшему просвещению общественности по вопросам предотвращения зависимости от таких препаратов.

Николай Соколов

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