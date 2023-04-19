Заключившие СЗПК компании освободят от взноса со сверхприбыли

«Сейчас мы с коллегами из Минфина, конечно, обсуждаем эту историю. Но в Налоговом кодексе сейчас прямо прописано, и предварительно мы с коллегами из Министерства финансов это проговорили, что новые налоги в отношении компаний, заключивших СЗПК, не применяются. И, конечно, будем смотреть, в каком виде родится законопроект по этому новому налогу, но я думаю, что те позиции, которые сейчас закреплены в Налоговом кодексе, будут соблюдены», – считает Керефов.

В марте 2023 года глава Минфина Антон Силаунов отмечал, что бизнес может внести взнос в 2024 году, но выгоднее это сделать в 2023-м. Механизм взносов еще законодательно не закреплен, в настоящее время этот вопрос прорабатывается в правительстве – планируется, что Госдума рассмотрит инициативу в весеннюю сессию, а сам закон вступит в силу в 2024 году.

«Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес», – пояснил министр финансов.

Переговоры с крупным бизнесом о взносах в бюджет ведутся с февраля 2023 года. Таким способом правительство надеется однократно пополнить бюджет на 300 млрд рублей. Предполагается, что, за некоторым исключением, взносы будут платить те бизнесы, чья доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Летом 2022 года Минэкономразвития подготовило поправки в тематический закон о механизме соглашений о защите и поощрении капиталовложений( 69-ФЗ от 1 апреля 2020 года). Предполагалось, что в сфере здравоохранения порог собственных вложений инвестора для входа в проекты по СЗПК увеличится с 250 млн до 750 млн рублей.

В сфере здравоохранения уже есть несколько подписанных СЗПК. Например, в декабре 2020 года Минэкономразвития заключило СЗПК с компанией «Р-Опра» (структура «Р-Фарм»). Под соглашение попало строительство фармзавода в особой экономической зоне «Технополис Москва» по офсетному контракту со столицей. Кроме того, тогда же министерство подписало СЗПК с ГК «Медси» в отношении проекта строительства многофункционального медцентра на Мичуринском проспекте в Москве (клиника открылась в декабре 2021 года).