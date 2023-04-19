Почти все средства федпроекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2023 году направят на закупку систем НМГ

По словам Москвитина, такое распределение средств содержится в паспорте проекта «Борьба с сахарным диабетом», направленном в правительство РФ в конце декабря 2022 года.

Первоначальная оценка потребности в финансировании федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» – около 238,8 млрд рублей. В такую сумму программу оценил Центр экспертизы и контроля качества медпомощи (ЦЭККМП) весной 2022 года. Из них 139,9 млрд рублей, по подсчетам Центра, должно быть направлено на обеспечение всех нуждающихся пациентов тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови, 32,6 млрд рублей – на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы, 9,8 млрд рублей – на приобретение инсулиновых помп, 4,1 млрд рублей – на финансирование школ для пациентов с сахарным диабетом. Затраты на закупку сахароснижающих (неинсулиновых) препаратов оценили в 52,4 млрд рублей.

Затем эта оценка снижалась. В ноябре 2022 года депутаты ЛДПР предложили направить на «Борьбу с сахарным диабетом» 100 млрд рублей на три года – почти по 34 млрд рублей в год. К тому времени нашелся источник финансирования проекта – акцизы на производство сладких напитков, которые вводятся с 1 июля 2023 года. В федеральном бюджете на федпроект по диабету заложили часть ожидаемых поступлений от акцизов – 10 млрд рублей.

При этом президент РФ Владимир Путин в 2022 году отметил, что программа по борьбе с диабетом должна стать такой же масштабной, как по онкологии или борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Путин говорил, что в федпроект нужно включить «раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы, и лекарствами, и, конечно, профилактическую работу».

Как рассказал Москвитин, возможные источники финансирования обсуждала в 2022 году «Деловая Россия» совместно с Высшей школой экономики. Одним из таких источников могли бы, по его словам, стать поступления в бюджет от трансформации теневых секторов экономики – например, промышленной эксплуатации зданий. Около 80% этой отрасли находится «в тени», а «обеление» рынка позволит ежегодно пополнять бюджет на 200 млрд рублей налогов, заключил представитель «Деловой России».

Фото: freepik.com

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