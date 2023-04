FDA одобрило клеточную терапию рака крови от компании Gamida Почти все средства федпроекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2023 году направят на закупку систем НМГ » Фармацевтика стала приоритетным направлением технологического суверенитета Правительство определило 13 приоритетных направлений по обеспечению технологического суверенитета. В перечень вошли фармацевтика, медицинская и химическая промышленность. Премьер-министр подписал постановление, определяющее приоритетные направления проектов, реализация которых будет способствовать обеспечению технологического суверенитета. В перечень включены отрасли, где уровень локализации производства составляет менее 50%. Кроме того, туда попали отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета, сообщает пресс-служба правительства. Проекты в рамках приоритетных направлений смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие институтов развития. Работа будет вестись по 13 приоритетным направлениям: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика. Производство лекарственных препаратов: для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ,

влияющие на кроветворение и кровь,

для лечения сердечно-сосудистой системы,

для лечения заболеваний кожи,

для лечения мочеполовой системы и половые гормоны,

гормональные для системного использования, кроме половых гормонов,

противомикробные для системного использования,

противоопухолевые и иммуномодуляторы,

для лечения костно-мышечной системы,

для лечения нервной системы. Медицинская промышленность: производство частей и принадлежностей для протезов и ортопедических приспособлений,

производство слуховых аппаратов и их комплектующих,

производство кардиостимуляторов и их комплектующих,

производство материалов, перевязочных и аналогичных изделий, в том числе покрытых лекарственными средствами,

производство искусственных суставов, ортопедических приспособлений, искусственных зубов, зуботехнических приспособлений и прочих искусственных частей человеческого тела, а также их комплектующих, в том числе бионических,

производство инструментов и приспособлений хирургических и стоматологических,

производство аппаратов, основанных на использовании рентгеновского излучения, применяемых в медицинских целях, и их комплектующих,

компьютерные томографы,

аппараты рентгеноскопические (флоуроскопические),

аппараты рентгенографические,

аппараты для использования в стоматологии, основанные на действии рентгеновского излучения,

аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики, применяемые в медицинских целях,

производство электродиагностических аппаратов, применяемых в медицинских целях, и их комплектующих,

аппараты электродиагностические,

аппараты для функциональных диагностических исследований или контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских целях,

аппараты электродиагностические для топических исследований,

части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или

инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях,

инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях, производство аппарата искусственной вентиляции легких и его комплектующих,

производство систем контроля уровня глюкозы в крови и их комплектующих,

производство медицинских симуляторов,

производство электронных компонентов для медицинского оборудования,

производство медицинских эндопротезов и имплантов,

производство оборудования для in vitro и in vivo диагностики. Среди направлений химической промышленности в перечень попали: производство фармацевтических субстанций, в том числе

гексаметилентетрамина, пиперазина, метрибузина, аскорбиновой кислоты; средств парфюмерных и косметических; интермедиатов для получения активных фармацевтических субстанций из класса адреноблокаторов карведилола сложных; диагностических или лабораторных реагентов, в том числе индикаторов, реактивов химических общелабораторного назначения, реагентов для определения аналитов для диагностики in vitro. «Это обеспечит до 10 трлн дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих и оборудования, переориентировать транспортно-логистические потоки и производить конкурентоспособную продукцию на отечественных предприятиях», — отметил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 17 апреля. О том, что такой перечень может появиться в ближайшее время, стало известно на прошлой неделе. Его начали разрабатывать еще в досанкционное время. В конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности его начали пересматривать. Ринат Васбеев

pharmvestnik