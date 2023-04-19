Аптечный сегмент не смог внедрить искусственный интеллект из-за нехватки данных

Нейросети вновь стали предметом обсуждения в мире благодаря популярному чат-боту. В аптечном сегменте инновации себя не проявили. В другой сфере фармрынка дела обстоят лучше.

Аптечному сегменту пока не удается глобально внедрить искусственный интеллект в работу. Все дело в нехватке данных, выяснил «ФВ».

О попытках аптек работать с ИИ на собственном опыте рассказал генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. По его словам, на волне популярности технологии многие компании обращаются к подрядчикам с запросом на использование нейросетей, но, как следует из общения с разработчиками, данных для ее обучения требуется гораздо больше, чем есть у кого-либо из игроков фармрынка.

Руслан Мавлиханов

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