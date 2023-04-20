Госдума приняла закон об увеличении суммы медицинских расходов для получения налогового вычета

Документ подготовлен чиновниками по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года.

Гражданин может получить социальный налоговый вычет с суммы, потраченной на лечение, при условии оплаты медуслуг (например, УЗИ, медицинской реабилитации, диагностики в санатории), покупки назначенных врачом лекарств, в том числе для родственников и членов семьи, а также при оплате страховых взносов по ДМС.

Сейчас такой налоговый вычет доступен в размере расходов на лечение и (или) приобретения медикаментов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за календарный год. От этой суммы гражданину при подаче заявления и подтверждающих документов возвращается 13%.

Вычет с суммы на медицинские расходы суммируется с другими социальными вычетами, поэтому 120 тысяч рублей сейчас – это максимальная сумма для всех социальных налоговых вычетов, которые возможно заявить за год (кроме вычета по расходам на благотворительность и образование детей). Исключением является налоговый вычет по тратам на дорогостоящее лечение. В этом случае гражданин может получить вычет в размере 13% от фактических расходов, кроме того, эта сумма не прибавляется к остальным вычетам.

В июле 2019 года Минздрав РФ представил проект поправок к перечню медуслуг, затраты на которые можно сократить с помощью социального налогового вычета. Среди них – высокотехнологичная медпомощь и паллиативная помощь. Изменения предлагалось внести в действовавшие на тот момент перечни, однако этого не произошло.

В апреле 2020 года правительство утвердило перечни медуслуг и дорогостоящих видов лечения в клиниках и медицинских ИП, затраты на которые будут сокращены с помощью социального налогового вычета. Среди них, например, оказались услуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения и паллиативная медпомощь на дому.