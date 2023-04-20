Запрет на закупки импортных пробирок для взятия венозной крови для госнужд ужесточат

В предлагаемой позиции вакуумных пробирок в постановлении Правительства РФ №616 от 30 апреля 2020 года, ограничивающем госзаказ импортных изделий, планируется добавить новый код ОКПД2 – 22.29.29.190, а также еще шесть позиций НКМИ: 293370, 293420, 293500, 293570, 293660, 334330. Помимо этого, из перечня постановления №102 от 5 февраля 2015 года, регламентирующего правило «Третий лишний», позиция вакуумных пробирок будет исключена полностью.

Классифицировать медизделия под преференцию можно будет как по ОКДП2, так и по НКМИ.

Как отмечается в пояснительной записке, расширение номенклатуры позволит отказаться от закупок импортных пробирок и поддержать отечественных производителей. По данным Минздрава России, на которые ссылается Минпромторг, в 2022 году потребность медорганизаций для проведения профильных исследований оценивалась в 834,4 млн вакуумных пробирок в год, из которых для биохимических исследований – 273 млн штук, для гематологических – 561,6 млн, для иммунологических – 149,3 млн. Минпромторг считает, что российские предприятия могут полностью закрыть потребность в медизделиях по этому профилю.

Крупнейший производитель вакуумных пробирок в России – подмосковный «Гранат Био Тех». В ноябре 2019 года компания открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine мощностью 100 млн единиц в год с дальнейшим ростом объема выпуска в два раза. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. В феврале 2022 года компания организовала производство полного цикла, включая двусторонние иглы, держатели и пробирки. К осени 2022 года производитель рассчитывал выйти на мощности в 160 млн пробирок в год. Его потенциальная мощность оценивается в 210 млн пробирок в год.

В августе 2022 года ГК «Ростех» начала в Балашихе Московской области производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Инвестиции в проект составили 426 млн рублей. Мощность производственной линии оценивалась в 12 тысяч пробирок в час с возможностью увеличения. Планируется, что к 2024 году объем выпуска медизделий достигнет не менее 70 млн штук в год, а потенциальная мощность оценивается в 140 млн пробирок в год.

С учетом производителей «Эйлитон» в подмосковной Дубне, «Здравмедтех» в Екатеринбурге и АО «Елатомский приборный завод», объем производства Минпромторг оценил в 870 млн единиц вакуумных пробирок в год.

Ввести запрет на приобретение импортных пробирок для взятия крови для госнужд Минпромторг предложил еще в октябре 2022 года. Спустя полгода, в марте 2023-го, по решению правительства в постановление №616 от 30 апреля 2020 года были включены вакуумные пробирки для диагностики in vitro с ОКПД2 32.50.50.181, 32.50.50.190 и 32.50.13.190, а также НКМИ 293640, 293630, 293700, 293780, 293540, 293760, 293480 и 293400. Одновременно они были исключены из правила «Третий лишний», однако позиция с иными НКМИ осталась в силе.