Johnson & Johnson смогла увеличить продажи в I квартале

Johnson & Johnson опубликовала отчет за I квартал 2023 года. Спрос на вакцину от COVID-19 помог фармацевтическому подразделению компании увеличить продажи.

J&J опубликовала отчет за I квартал этого года. Общий объем продаж составил 24,7 млрд долл., что на 5,6% больше, чем в прошлом году.

От продаж вакцины против COVID-19 J&J получила 747 млн долл., что на 63% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой рост обусловливается увеличением спроса за пределами США. Это помогло увеличить продажи фармацевтического подразделения компании Janssen на 4,2%, до 13,4 млрд долл. Однако во II квартале и последующих периодах компания не ожидает высоких продаж препарата.

Продажи безрецептурных лекарств увеличились на 7,4% (3,9 млрд долл.). J&J готовится отделить этот бизнес в отдельную компанию Kenvue в конце этого года. Продажи подразделения медицинских технологий, куда входят устройства для зрения, хирургии и ортопедии, превысили 7,48 млрд долл., увеличившись на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Препарат «Стелара» против бляшечного псориаза принес компании 2,44 млрд долл., а «Дарзалекс» против миеломы — 2,26 млрд долл., оба заработали больше, чем год назад. Постепенный рост продаж показывает новый препарат Spravato для лечения резистентной депрессии, одобренный в 2019 году. В I квартале он принес компании 131 млн долл. Аналитики полагают, что в будущем он может приносить компании полмиллиарда годовых доходов.

Кроме того, в этом квартале J&J заявила о прекращении разработки вакцины против респираторно-синцитиального вируса. Компания сообщила, что теперь «сосредоточится на лекарствах с наибольшей потенциальной пользой для пациентов».

Николай Соколов

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